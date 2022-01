Diogo Piçarra voltou às origens para o último concerto do ano

Diogo Piçarra escolheu o Teatro das Figuras, em Faro, na sua terra Natal, para o último concerto do ano, no dia 22 de dezembro, onde brindou o público com uma atuação irreverente, emotiva e aconchegante. O JA esteve nos bastidores do espetáculo, assistiu ao concerto na primeira fila e falou com o mentor do The Voice Portugal sobre a Tour “Vem Cantar Comigo”, que tem enchido as maiores salas de espetáculos do País.

Em apenas dez minutos de conversa ficámos rendidos à (boa) energia do artista que nos cativa pelo tom amistoso e pela humildade das palavras. Diogo, também compositor e produtor, explica-nos que a tour “Vem Cantar Comigo” marca a primeira vez que se apresenta totalmente a solo em palco, com a particularidade de ter um convidado especial em cada concerto para um momento de duetos. Em palco, Diogo Piçarra trabalha instrumentos e formas musicais que nunca o vimos explorar. Acompanhado de um cenário surpreendente, fascina o público pelo seu talento, mas também pela profundidade, verdade e proximidade que imprime nas suas atuações. Este é um espetáculo arrojado, em que Diogo Piçarra nos leva a viajar, durante cerca de uma hora e meia, por uma experiência sensorial que nos acaricia a alma. As misturas alternativas, os arranjos ousados, as melodias envolventes, o jogo de luzes imersivo e a interpretação intensa fazem deste um espetáculo único e imperdível. Para além dos sucessos que têm marcado a carreira do artista, como “Tu e Eu”, História”, “Já Não Falamos”, “Dialeto”, “Paraíso” e “Volta”, o artista presenteou a plateia com temas mais recentes como “Anjos”, “Monarquia” e “Vem Dançar Comigo”, a música que serviu de mote para esta Tour.

JA Magazine – A necessidade de estares com o público após um período em que ficámos isolados contribuiu para este formato mais intimista?

Diogo Piçarra – Sem dúvida. A pandemia influenciou esta ideia na medida em que não tive tanto trabalho e então estes concertos e esta tour vieram colmatar o vazio que existiu durante quase dois anos. Foi uma forma que encontrei para promover o sigle “Vem Dançar Comigo” nas salas lindíssimas que temos, mudando o conceito para “Vem Cantar Comigo, já que não sou dançarino” (risos).

