Remate certeiro: «Estou além…» no adeus a Hugo Charrão

Não consigo dominar

Este estado de ansiedade

A pressa de chegar

Pra não chegar tarde

Não sei de que é que eu fujo

Será desta solidão

Mas porque é que eu recuso

Quem quer dar-me a mão

Vou continuar a procurar

A quem eu me quero dar

Porque até aqui eu só

Quero quem, quem eu nunca vi

Porque eu só quero quem

Quem não conheci

Porque eu só quero quem

Quem eu nunca vi

Porque eu só quero quem

Quem não conheci

Porque eu só quero quem

Quem eu nunca vi

Esta insatisfação

Não consigo compreender

Há sempre esta sensação

Que estou a perder

Tenho pressa de sair

Quero sentir ao chegar

Vontade de partir

Pra outro lugar

Vou continuar a procurar

O meu mundo

O meu lugar

Porque até aqui eu só

Foi ao som de Estou além, de António Variação, mas na voz e na interpretação dos Iris, que o Município de Olhão, presidido por António Pina, deu mais um sinal de homenagem ao saudoso Hugo Charrão, por ocasião do encerramento de Mostra-te 2020, o qual esteve na origem desta iniciativa.



Nós também, por uma longa amizade, nos tempos em que ele me tratava por senhor Neto Gomes, e nos víamos nas ruas de mil comícios, com a minha voz a romper as austeridades, e ele pujante, em outros jovens, de bandeira na mão e com a voz no coração, dando som, vida e entusiasmo, ao seu sonho de ficar sempre perto, sempre por dentro do Partido Socialista.



Foram momentos, que outros jovens, agora já na idade, em que o Hugo saltou para o «além», levam consigo a arrogância, sem nunca terem percorrido um palmo do seu caminho. Um caminho partidário, político, solidário e ideológico, assumindo-se mesmo como bandeira da juventude socialista, sem se importar com o cargo ou o lugar, ele queria era estar presente. Presente na afirmação, não escondido entre trincheiras, e só para aparecer, na hora em que todos apareciam.



Correu o seu mundo com muito esforço, mas também com muita vontade e alegria, fez dos seus traços, da sua arte, da sua forma diferente de ver o mundo, a sua vontade de lutar por cada novo dia, e não por um dia novo, pois para ele todos os dias eram dias de renascer, de criar uma nova áurea de esperança à sua volta, mas que também reacendesse a esperança dos outros.



Foi um belo menino, um bom filho, um estudante exemplar, um profissional de grande dignidade e soberba qualidade, e não deixava para o dia seguinte, o que fazia pela sua terra, por Olhão, pelo seu partido, o partido socialista e pelos seus amigos. Para ele, os amigos, estavam na fila na frente, mesmo que fosse necessário, perder protagonismo, coisa que ele nunca quis.



E os amigos eram todos amigos, Não era por ser A, B ou C. Não importava o cargo ou o lugar, pois se ele pudesse, lá estaria a ajudar, a desenhar, a criar, a esboçar, a riscar, a tornar fascinante todos os riscos e traços que lhe pediam.



Pena que, quando estava mais perto de caminhar para o «além», ninguém tenha estado por perto, que os muros dos silêncios, dos lugares, que se tornaram a sua ausência, não tivessem dado um sinal, um sinal que fosse, e que num repente o seu balão de amor, de paz, de solidariedade pelos outros não se tivesses esvaziado, sem que ninguém se apercebesse.



Mas outros, também foram os abraços que encontrámos, abraços sérios, que foram algumas das alavancas que Hugo Charrão cimentou e que na estranha hora do adeus, fomos de recolhê-los de pinça e bisturi, por tudo o que transporta de sensível um desaparecimento tão prematuro. E, a mensagem que é deixada por João Evaristo, Presidente da Junta de Freguesia de Olhão, é o primeiro abraço.

«Pelo seu valor nas mais variadas vertentes humanas, o seu desaparecimento constitui uma enorme perda para Olhão»



«É com extrema consternação e enorme pesar que a Junta de Freguesia de Olhão presta a sua homenagem a Hugo Charrão, na hora do seu desaparecimento, e apresenta as mais sentidas condolências à sua família e amigos íntimos.



Agradecemos toda a sua dedicação, desde tenra idade, à causa publica, em particular, em prol da defesa e desenvolvimento de Olhão, e nos últimos 3 anos como membro do executivo da Junta de Freguesia de Olhão.



Nas suas relações pessoais, profissionais e políticas, o Hugo Charrão sempre se revelou uma pessoa de exceção, humana, integra e dedicada. Na Junta de Freguesia, tinha vindo a desempenhar um papel fundamental, não restrito às suas funções, nas decisões e ações em prol da freguesia.



Pelo seu valor nas mais variadas vertentes humanas, o seu desaparecimento constitui uma enorme perda para Olhão, pelo que se decreta três dias de luto na freguesia, a cumprir a partir de hoje, procedendo-se à colocação da bandeira da freguesia a meia-haste na sede da Junta, como forma de expressão de pesar pela perda de um jovem promissor, de uma sensibilidade e atenção especiais para com os seus concidadãos.



Pelo seu exemplo de dedicação à causa pública, pela sua invulgar cultura democrática e elevação pública, Hugo Charrão ficará sempre na memória de todos os olhanenses, e dos fregueses de Olhão.



Para o Hugo Charrão, abraço eterno, O presidente da Junta de Freguesia de Olhão, João Evaristo»

A Moju (Associação de Jovens de Olhão da qual ele foi sócio fundador), que pela mão e arte de Hélio Santos, fez estes autocolantes para colar nos trabalhos feitos pelo Hugo que várias pessoas trouxeram impressos e assim surgiu uma exposição espontânea dos seus trabalhos na Avenida onde foi prestada a Homenagem

Pedido de amizade suspenso…



Mas esta a das mensagens mais tocantes, que fomos roubar ao Facebook do Hugo Charrão, de um amigo, que assina por Pereira Santos – Alemanha, e que é inserida precisamente no dia dos eu desaparecimento.

Pereira Santos escreve:



«Pedi-te amizade agora mesmo, porque não te conhecia antes e porque ainda não acredito que as pessoas morram, é apenas a ausência que fica, a presença que se busca. Lamento muito a tua partida e o sofrimento dos que ficam a chorar por ti. O meu pedido de amizade vai ficar suspenso, até ao dia em que as pessoas que fazem hoje a nossa pequena história, se juntem nesse lugar sem chão.

Até sempre. Pereira Santos. Alemanha»

Perdi um amigo…!!!



«PERDI UM AMIGO…!!!», começa por escrever no Facebook Carlos Carmo, actual vereador da Câmara Municipal de Loulé, com este foi o grito arrepiante, e que com ele palmilhou e partilhou memórias quase indiscritíveis, de caminhos muito iguais, na juventude socialista, no PS, na política, nas artes, mas sobretudo, na confiança, no humanismo e na lealdade que Hugo partilhava com todos. Depois, Carlos Carmo, acrescenta:



«Não sei o que escrever, não sei o que dizer, somente as lágrimas invadem o meu olhar e o meu pensamento fica totalmente coberto de tristeza por ver o AMIGO Hugo Charrao desaparecer desta forma inesperada…!!! As palavras são ocas, vazias e singelas para descrever o enorme ser humano que nos deixa… Aquele AMIGO de verdade e que há mais de 20 anos lutava pelos mesmos ideais e com uma amizade plena de confiança…!!! Não gosto de despedidas, somente um até já…!!! Ficamos todos mais pobres por perder um verdadeiro amigo….!!! Uma palavra de sentidos sentimentos nomeadamente à Joana Charrão e ao João Luís Charrão e restante familia…!!!

«Estávamos no ano quente de 2000 quando o Hugo apareceu na sede nacional da JS bateu à porta e disse: ‘Vim estudar para Lisboa, mas também quero ajudar e fazer coisas! O que faz falta?»



O derradeiro abraço, desta nada selectiva investigação numa das muitas sebentas de Hugo Charrão, assim a modos, do que estava mais perto do coração, deixamos esta sentida homenagem de Jamila Madeira, actual Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, que vai ao fundo da sua memória fazer emergir este sentido abraço a Hugo Charrão e à sua família:



«Estávamos no ano quente de 2000 quando o Hugo apareceu na sede nacional da JS bateu à porta e disse: ‘Vim estudar para Lisboa, mas também quero ajudar e fazer coisas! O que faz falta?’ Foi acolhido de braços abertos na nossa vida política e, pelo que ele era, também nos nossos corações! Percorreu comigo e com tantos outros camaradas o país de lés a lés!

Incansável e solicito um amigo de todas as horas! Depois de terminar a sua formação na faculdade de belas artes iniciou a sua actividade como profissional e assumo que desde a primeira hora passou a ser o meu designer de eleição! Em Portugal, em Bruxelas, no Algarve, no Parlamento, em coisas mais pessoais ou mais políticas, o Hugo esteve sempre lá a orientar a comunicação e as soluções para as minhas ideias, nem sempre fáceis!a actividade como profissional e assumo que desde a primeira hora passou a ser o meu designer de eleição! Em Portugal, em Bruxelas, no Algarve, no Parlamento, em coisas mais pessoais ou mais políticas, o Hugo esteve sempre lá a orientar a comunicação e as soluções para as minhas ideias, nem sempre fáceis! Partilho convosco o último trabalho que o Hugo estruturou a meu pedido e que nunca chegou a entrar em on devido a minha assumpção de funções governativas!



O Hugo esteve sempre la em todos os altos e baixos que a vida tem e que a minha vida também tem tido! Um amigo de todas as horas! Como era seu timbre o Hugo nunca pediu nada a ninguém! Partiu seguindo essa sua linha de vida! Fazes-me falta! Até sempre amigo! À família um abraço fraterno com muita força para enfrentar este terrível momento!



O Hugo esteve sempre lá em todos os altos e baixos que a vida tem e que a minha vida também tem tido! Um amigo de todas as horas! Como era seu timbre o Hugo nunca pediu nada a ninguém! Partiu seguindo essa sua linha de vida! Fazes-me falta!

Até sempre amigo! À família um abraço fraterno com muita força para enfrentar este terrível momento!»

E pronto. Dois discursos, várias canções, com «ESTOU ALÉM» a fragilizar-nos de emoção e mil palavras, que o tempo tudo irá fazer, para arranca-las dos seus próprios alicerces, minguadas por uma torrente de lágrimas de amigos, nas sobretudo, de uma família destroçada, que tudo vão fazer para que a sua memória, não seja como o correr do pano, que significa que a peça de teatro chegou ao fim. Não. A memória deste menino, do Hugo Charrão, menino sábio, não terminou. TODOS, TEMOS QUE LHE DAR VIDA OUTRA VEZ… LEMBRANDO-O…

Neto Gomes