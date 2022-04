Revolução dos Cravos celebrada com atividades durante todo o mês

O mês de abril, em Olhão, apresenta-se com inúmeras iniciativas que assinalam os 48 anos da Revolução dos Cravos. O município e as freguesias sugerem atividades para todos os gostos e idades, num mês em que não faltará música, cinema, exposições ou workshops, para além das habituais cerimónias oficiais.

O concerto “Vozes de Abril”, com Domingos Caetano, Inês Graça e Afonso Dias, na noite de 23 de abril, às 21:30, no Auditório Municipal de Olhão (AMO), é um dos destaques do mês, momento em que se ouvirão os hinos da revolução ocorrida a 25 de abril de 1974.

Já no Dia da Liberdade, as comemorações oficiais em Olhão começam com o hastear da bandeira em frente aos Paços do Concelho, às 09:30, seguindo-se a inauguração da exposição “Artes da Liberdade”, no Museu Municipal. No mesmo dia, às 10:30, também será hasteada a bandeira nacional na Junta de Freguesia de Pechão, seguindo-se a iniciativa “Pechão em Festa pela Liberdade”, às 10:45. Às 12:00, na Rua 25 de Abril, far-se-á uma homenagem aos antifascistas de Pechão, segundo a autarquia.

Também o Museu Municipal de Olhão – Edifício do Compromisso Marítimo, propõe várias iniciativas no mês em que se celebra a liberdade. Assim, no dia 12, vão decorrer as oficinas “Abril Crachás Mil” (10:30) e “Abril Cartazes Mil” (14:30). Estas atividades, destinadas ao público entre os seis e os 14 anos, carecem de inscrição até ao dia 11 de abril, através do e-mail [email protected] ou pelo telefone 289 700 103.

Neste espaço municipal, mas a 18 de abril, às 14:30, decorre a oficina “Cravos de Abril”, que consiste em fazer cravos com papel de seda, iniciativa também integrada nas comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. Neste âmbito, realiza-se ainda uma visita orientada ao Centro Histórico, pelas 16:00. Estas atividades são destinadas ao público em geral, mas carecem de inscrição, até 14 de abril, para os contactos acima referidos. Durante a realização destas oficinas, o Museu convida todos os interessados a criarem o seu “postal da liberdade”. O resultado das oficinas será exibido no Museu numa exposição a inaugurar no dia 25, pelas 09:45.

O Arquivo Municipal de Olhão mostra, no separador central da Avenida da República, junto ao Senhor dos Aflitos, a partir do dia 08 e até 30 de abril, a exposição “Recortes de Abril”. Trata-se de um apontamento expositivo criado a partir de algum do espólio do Arquivo Municipal, do qual fazem parte fotografias, autos de posse, atas e ofícios que aludem ao 25 de Abril.

Também no dia 08 de abril, às 15:00, para o público escolar, e às 21:30 para o público em geral, a Biblioteca Municipal de Olhão, acolhe o concerto-teatral informal “Levantei-me do Chão”, com histórias de José Saramago e músicas inspiradas em Zeca Afonso, José Mário Branco, Fausto, Sérgio Godinho, entre outros.

O “Ciclo Liberdade(s)”, que tem hoje esta terça-feira com o filme “Frankie”, trará ao AMO quatro longas metragens sobre mulheres. Seguem-se os filmes “A Candidata Perfeita”, a 12 de abril, “A Pior Pessoa do Mundo”, a 19 de abril e “Lúcia Cheia de Graça”, a 26 de abril.

Na noite de 22 de abril, haverá música de intervenção na sede do Grupo Etnográfico de Quelfes, às 21:30, enquanto que na Junta de Freguesia de Pechão é inaugurada a exposição de pintura “Re-encontros”, de Susy Constantino. A 24 de abril, a partir das 21:30, no Clube Oriental de Pechão realiza-se um sarau cultural.