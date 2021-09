Rota do Petisco volta a passar por Tavira até 10 de outubro

Tavira volta a marcar presença na Rota do Petisco: até ao próximo dia 10 de outubro, 34 estabelecimentos do concelho participam nesta experiência gastronómica repleta de iguarias a preços convidativos (€3,00 petisco + bebida | €2,00 doce + bebida), anunciou o município.

Este ano, sob o lema “Petisque mas não Arrisque!”, a rota pretende dinamizar a restauração algarvia, através da oferta de um roteiro gastronómico diversificado e acessível a todos, que incluí desde petiscos tradicionais, a pratos confecionados por Chefs, opções vegetarianas, cozinha internacional e até menus para os mais novos, na denominada Rota dos Môces Pequenes.

Para participar neste itinerário gastronómico, poderá adquirir o seu passaporte, pelo valor de €1,50, nos estabelecimentos aderentes, online (https://www.rotadopetisco.com/comprar-o-passaporte/ | mínimo 10 unidades), através da Associação Teia D’ Impulsos, na Fundação Irene Rolo e no Balcão Único da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, entre as 09h00 e as 16h00.

O montante angariado reverte para diferentes projetos sociais que integram a Rota Solidária.

São muitas e boas as razões para se fazer à Rota ao longo destas quatro semanas, em que haverá sempre um petisco à sua espera.

A Rota do Petisco é um projeto de cariz cultural e recreativo com origem na cidade de Portimão que consiste num roteiro gastronómico, envolvendo diversos estabelecimentos de restauração organizados por zonas geográficas distintas.

PUB