Ana Cabecinha e Rui Coelho sagraram-se campeões nacionais de 20 quilómetros marcha

Os atletas Rui Coelho, do Benfica, que venceu pela primeira vez, e Ana Cabecinha, do Clube Oriental de Pechão, que conquistou o nono título, sagraram-se hoje campeões nacionais de 20 quilómetros marcha de estrada, em Olhão.

O benfiquista Rui Coelho somou o seu segundo título em 2022, depois de em janeiro ter conquistado a prova de 35 quilómetros, e inscreveu o seu nome na galeria de vencedores pela primeira vez, depois de cinco anos de domínio de João Vieira, que hoje não competiu.

Numa prova vencida pelo colombiano Cristian Rojas, que participou extra campeonato nacional, o equilíbrio foi flagrante na parte inicial, com a frente de corrida ocupada durante largos períodos por um quinteto, que o deixou de ser após Guilherme Rodrigues se ter sagrado campeão nacional de juniores, ao cabo de dez quilómetros.

Rui Coelho, de 27 anos, atacou aos 14 quilómetros, ‘desmanchando’ o grupo e isolando-se para impor o ritmo, que acabaria por pagar na fase final, quando foi ultrapassado por Rojas, que finalizou o percurso em 01:27.43 horas.

O atleta de Seia sagrou-se campeão nacional com um registo de 01:27.47 horas, o vice-campeão foi Paulo Martins, do Sporting, em 01:28.10, e Hélder Santos, do Leiria Marcha Atlética, fechou o pódio do campeonato nacional em 01:30.17.

Na prova feminina, a marchar ‘em casa’, no concelho onde se radicou desde criança, Ana Cabecinha somou o seu nono título de 20 km marcha, quarto consecutivo, de forma mais fácil.

Cabecinha e a júnior Inês Mendes, campeã nacional do escalão em 10 km, isolaram-se na quinta volta ao percurso de um quilómetro em Olhão e, depois, a alentejana ficou sozinha, gerindo o ritmo e as distâncias para as perseguidoras, terminando em 01:36.10 horas.

Joana Pontes, do Leiria Marcha Atlética, alcançou a medalha de prata, em 01:37.19 horas, e Maria Bernardo, do Clube Oriental de Pechão, foi terceira classificada, em 01:39.17.