Sam Mendes é o novo treinador do Almancilense

A Sociedade Recreativa Almancilense contratou Sam Mendes como novo treinador da equipa de futebol do Campeonato Distrital, anunciou o clube.

O novo treinador já assumiu o cargo e será o responsável por levar os jogadores ao relvado no sábado, num jogo contra o Louletano.

Sam Mendes tem no seu currículo passagens pelas categorias de formação do Campinense, Internacional de Almancil, Quarteirense e São Luiz, sendo esta a sua primeira equipa sénior.

“De facto, é um projeto que eu já ambicionava fazer há algum tempo. E claro, o nível do futebol de formação tem as suas formas de trabalhar, e não é levado tão a sério a nível de pontuações e classificações. Com os séniors já é um trabalho mais sério, em que vou levar do princípio ao fim o mais afincadamente possível”, explica em comunicado.

Para os próximos jogos, o novo treinador tem como objetivo “ganhar, ganhar, ganhar. Jogo após jogo, vamos sempre com a ideia de ganhar”.

O presidente do clube, André Leman, agradece ao ex-treinador Luís Moreira por todo o trabalho feito até aqui e dá as boas-vindas a Sam Mendes: “O Luís Moreira serviu com honra e qualidade o nosso clube e estará sempre no coração nos almancilenses e o Sam Mendes é sócio e amigo do Almancilense. Agradecemos a sua preciosa ajuda neste momento singular do nosso clube”.