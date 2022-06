Santos Populares voltam a animar a Serra do Caldeirão

A Instituição Solidariedade Social da Serra do Caldeirão, a Associação dos Amigos da Cortelha e um Grupo de Habitantes do Vale da Rosa vão juntar-se para organizar os festejos dos santos populares, em que não “irá faltar a sardinha assada”.

Em comunicado, os organizadores asseguram que, além da sardinha assada, não irá faltar “muita animação, com diversos acordeonistas, e a presença da Marcha Popular da Paz do Museu de São Brás de Alportel”.

As festas vão realizar-se em 11 de junho na Cortelha (Largo da Associação dos Amigos), no dia 18 no Barranco do Velho (Centro Comunitário) e no dia 25 no Vale da Rosa (Parque de Merendas).

A iniciativa tem o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Junta de Freguesia de Salir.