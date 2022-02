São Brás de Alportel vai revelar a receita do amor

A Câmara Municipal de São Brás de Alportel vai celebrar o Dia dos Namorados com a sexta edição do evento "Trocas e Serenatas na Fonte do Amor", no dia 13 de fevereiro a partir das 16:00, com transmissão online, anunciou a autarquia.

Este evento realizava-se habitualmente na Fonte dos Amores, no centro histórico de São Brás de Alportel, com música, cartas e histórias de amor.

Este ano serão apresentadas sei histórias de amor de casais de São Brás de Alportel, com mais de 50 anos de casados, acompanhadas de momentos musicais de artistas locais, o anúncio dos vencedores do concurso da “Mais Bela Carta de Amor”, a receita do amor e muitas outras surpresas.

Devido à pandemia de covid-19, este será o segundo ano consecutivo que este evento irá decorrer através da internet, através da página de Facebook e Youtube do município e do Meo Kanal 205 250.

Para o Dia de São Valentim, a 14 de fevereiro, a restauração local preparou menus especiais que podem ser degustados no local ou em casa.

Esta iniciativa da Câmara Municipal de São Brás de Alportel conta com o apoio da Junta de Freguesia de São Brás de Alportel, da Santa Casa da Misericórdia de São Brás de Alportel e do Agrupamento de Escolas José Belchior Viegas, empresas locais e o envolvimento da comunidade.