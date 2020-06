São Brás recebeu sessão de encerramento do projeto “Apoio Maior”

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

O projeto de voluntariado jovem “Apoio Maior”, de São Brás de Alportel, terminou a sua atividade numa sessão de encerramento que decorreu no final de maio na Junta de Freguesia, anunciou a autarquia.

O projeto, que envolveu cerca de 30 jovens a nível regional e quatro de São Brás de Alportel, trabalhou voluntariamente em diversas frentes de apoio social durante a pandemia de COVID-19.

Em São Brás de Alportel, o projeto foi coordenado pela Junta de Freguesia em parceria com a Unidade de Serviços Sociais da Câmara Municipal e do projeto “Jovens Seguros, Famílias Felizes, em colaboração com a Santa Casa da Misericórdia.

A sessão de encerramento contou com a presença do diretor regional do IPDJ, Custódio Moreno, do presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, Vítor Guerreiro e do presidente da Junta de Freguesia, João Rosa.

Durante a iniciativa, os quatro jovens voluntários, Andreia Viegas, Carlota Guerreiro, Diogo Silva e Joana Jesus, falaram sobre a experiência que este projeto proporcionou, nomeadamente a produção de viseiras de proteção e máscaras sociais, a distribuição de cabazes alimentares, apoio domiciliário, o trabalho desenvolvido pela loja social e visitas ao comércio local.

O projeto de voluntariado “Apoio Maior”, foi dinamizado pela Direção Regional do Algarve do Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com a ANAFRE – Delegação Regional do Algarve, e envolveu 12 freguesias algarvias que acolheram 30 jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos.