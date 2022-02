Se encontrar estes seres gelatinosos na costa algarvia, não os mate

As salpas são seres marinhos gelatinosos que não constituem perigo para os humanos. Geralmente confundidas com pequenas águas-vivas ou outras espécies venenosas, esta espécie não tem células urticantes, que provocam queimadoras.

PUB

O grande motivo pelo qual não as deve matar pretende-se com a capacidade destes seres em absorver cerca de quatro mil toneladas de dióxido de carbono por dia (Co2).

No fundo, as salpas desempenham um papel fundamental de limpeza dos oceanos, contribuindo assim para a filtragem do ar que respiramos.

Estas “bolas gelatinosas”, que podem variar de milímetros até alguns centímetros de comprimento, têm sido avistadas nas últimas semanas nas praias do Algarve.

O habitat natural destas criaturas invertebradas é o mar aberto, contudo, fatores meteorológicos podem trazê-las até à costa.

A capacidade de reprodução destes seres é uma suas grandes particularidades, capazes de duplicar o seu número diversas vezes num dia.