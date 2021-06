Secretária de Estado do Turismo visita primeiro hotel de 5 estrelas de Faro

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve esta segunda-feira em Faro em visita à primeira unidade hoteleira de cinco estrelas da cidade, o 3HB Faro, que se prepara para abrir em regime de “soft opening” (pré-abertura) ainda durante o mês de junho, anunciou o Município de Faro.

Acompanhada por uma comitiva composta por José Brazão, proprietário desta nova unidade hoteleira, pelo Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, e pelo Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, a governante aproveitou para conhecer os vários espaços do 3HB Faro que, além de 104 quartos com tipologias diferentes, conta com dois restaurantes, dois bares, spa com piscina interior, ginásio, piscina e lareira exterior, kids corner, entre outros espaços e serviços.

Esta unidade hoteleira nasce em plena baixa da cidade de Faro, num local icónico que esteve ligado ao antigo Cine-Teatro de Santo António (construído em 1916 e remodelado em 1953) e ao Cinema de Santo António (demolido em 2001), ou mais recentemente, ao centro comercial Atrium, que além de outros espaços comerciais, também chegou a ter salas de cinema.

No âmbito desta visita da secretária de Estado do Turismo Rita Marques a Faro e à região, foi ainda realizada pelo chefe de divisão de Cultura do Município de Faro, Bruno Inácio, uma curta apresentação da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura em 2027, onde foi sublinhado o carácter regional deste projeto e o seu potencial impacto no desenvolvimento da região nos mais variados setores, com natural destaque para o setor do Turismo, onde o Algarve tem um inegável peso a nível nacional.

