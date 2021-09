Silves a partir de hoje na Rota do Petisco

O concelho de Silves continua a marcar presença em mais uma Rota do Petisco, iniciativa que decorrerá entre hoje, 10 de setembro, e 10 de outubro e que conta com o apoio da Câmara Municipal de Silves, anunciou o município.

Durante um mês, restaurantes da cidade de Silves e da vila de Armação de Pêra integrarão esta iniciativa que pretende dinamizar a restauração algarvia, em momento da retoma, após todos os entraves colocados pela pandemia.

No concelho de Silves são restaurantes participantes:

ARMAÇÃO DE PÊRA

Páteo das Pizzas, Cantinho da Dora – Snack Bar, Ristorante Pizzeria Da Pino, Papa & Companhia, Gato Lambareiro, Sakurai Sushi, Tapas Palace, Restaurante Ingredientes, Gelataria N’ice Cream, Água Salgada, Café Mafalda, Boca Xica, Pastelaria Jimmy, Halli Galli Bot3quim

SILVES

Churrasqueira Valdemar, Tasca da Praça, Cafetaria Lounge Bar – Chapim, Compromisso, Art’aska Lounge Caffé, Restaurante Nova Mesquita, Victoria’s, Marisqueira Casa Velha, Café da Sé, XelBurger, Restaurante “Recanto dos Mouros”

O funcionamento da iniciativa mantém-se semelhante ao de anos anteriores: os petiscadores deverão adquirir um Passaporte da Rota que, em Silves, estará à venda no Museu Municipal de Arqueologia de Silves ou nos estabelecimentos aderentes e, a partir daí, partir à descoberta e saborear um menu “Petisco” (petisco+ bebida) pelo preço simbólico de 3€ ou um menu “Doce” (sobremesa + bebida) por 2€. Há petiscos para todos os gostos, incluindo opções vegetarianas e a Rota dos Môces Pequénes, para que toda a família se possa sentar à mesa e apreciar os melhores sabores.

No Passaporte da Rota constam todas as informações relativas aos estabelecimentos aderentes sendo que, à semelhança das edições anteriores, o valor da sua aquisição – 1,50€ – reverte na íntegra para o apoio de projetos sociais desenvolvidos por associações sediadas nos municípios participantes. Este ano, nove projetos receberão apoio no âmbito da Rota Solidária, sendo a Casa do Povo de SB Messines a instituição apoiada no concelho de Silves.

Para além do mencionado, há diversas vantagens, entre descontos e ofertas dos parceiros da rota para quem possua Passaporte da Rota, entre as quais, a entrada gratuita no Castelo de Silves e no Museu Municipal de Arqueologia e a possibilidade de ganhar prémios (para todos aqueles que colecionem pelo menos 12 carimbos).

Conheça estas e muitas mais ofertas que a Rota do Petisco tem para oferecer, como o desafio Rota das Imagens, Rota dos Chefes e a Rota do Mundo no site do evento, em https://www.rotadopetisco.com/.

A Câmara Municipal de Silves convida todos a apreciar os excelentes petiscos deste território Geoparque Algarvensis, aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO, e a desfrutar do seu património que se estende da Serra ao Mar.

PUB