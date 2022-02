Silves: Espetáculo da Orquestra Clássica do Sul foi cancelado

O espetáculo da Orquestra Clássica do Sul no Teatro Mascarenhas Gregório, agendado para o dia 3 de fevereiro, foi cancelado por motivos de saúde dos elementos do grupo, anunciou a autarquia.

“Ao Som de Violinos” iria subir ao palco em Silves pelas 19:00, com obras de G. Telemann, I. Lachner, C. Dancla e G. Bacewicz, que foram especialmente escritas para quatro violinos.

“O município de Silves lamenta os transtornos causados, deseja a rápida recuperação dos membros do Ciclo de Música e informa que oportunamente o espetáculo será reagendado”, refere a autarquia em comunicado.