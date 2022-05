Silves oferece viatura de combate a incêndios aos bombeiros

A Câmara Municipal de Silves ofereceu uma viatura de combate a incêndios florestais e rurais à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários do concelho, anunciou a autarquia.

Esta oferta decorreu durante o 96.º aniversário da fundação dos bombeiros, com um investimento superior a 181 mil euros.

Durante a sessão solene, que decorreu a 15 de maio, a presidente do município, Rosa Palma, destacou os “96 longos anos de ação humanitária e atividade nobre em defesa das populações do concelho, da região e do país”, realçando que “os bombeiros são a mais importante organização de proteção e socorro do país e assumem um papel central no Sistema de Proteção Civil”.

A autarca sublinhou ainda que o município “adota como linha prioritária o reforço gradual do apoio às Corporações de Bombeiros do concelho”, acrescentando que este investimento vai contribuir para a “maior eficiência e segurança, no combate ao flagelo dos fogos florestais, tornando o concelho de Silves, mais capaz e resiliente na área da Proteção Civil”.

Esta sessão contou com a participação do presidente da Direção da Associação Humanitária, João Luz, do comandante do Corpo de Bombeiros, António Nunes, do representante da Liga dos Bombeiros Portugueses, Mário Costa, do 2.º Comandante Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, Abel Gomes, do executivo camarário, do presidente da Junta de Freguesia de Silves, Tito Coelho, de outros autarcas e entidades, de representantes das forças de segurança, bombeiros e da população em geral.