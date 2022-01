Silves recebe concerto da Orquestra Clássica do Sul

O Teatro Mascarenhas Gregório vai receber a Orquestra Clássica do Sul no dia 3 de fevereiro, pelas 19:00, com o Ciclo Música de Câmara "Ao Som de Violinos”, anunciou a autarquia.

Nesta atuação em Silves serão apresentadas obras de G. Telemann, I. Lachner, C. Dancla e G. Bacewicz, que foram especialmente escritas para quatro violinos.

Estas composições foram compostas em épocas diferentes, entre os séculos XVIII e XX, que “exploram profundamente as capacidades artísticas, expressivas e virtuosas dos seus intérpretes, revelando de forma inequívoca o esplendor deste magnífico instrumento”, segundo o comunicado.

O Agrupamento de Música de Câmara da Orquestra Clássica do Sul é constituído por Zachary Spontak, Jan Pipal, Bojana Pantovic e Sara Cimbron.

O concerto tem entrada livre mas sujeita à limitação da sala, de acordo com as regras da Direção-Geral de Saúde.

PROGRAMA

G. TELEMANN (1681 – 1767)

Quarteto em sol maior, TWV 40:201

I. Largo e staccato

II. Allegro

III. Adagio

IV. Vivace

I. LACHNER (1807 – 1895)

Quarteto de violinos, Op. 107

I. Allegro moderato

II. Andante

III. Allegro giocoso

IV. Finale. Allegro vivo, ma non troppo

C. DANCLA (1817 – 1907)

Variações brilhantes sobre “O Carnaval de Veneza”, Op. 120

G. BACEWICZ (1909 – 1969)

Quarteto para 4 violinos

I. Allegretto – Allegro giocoso

II. Andante tranquillo

III. Molto allegro