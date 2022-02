Silves volta a promover a Marcha dos Namorados 

A Marcha dos Namorados está de volta a Silves, no dia 20 de fevereiro pelas 10:00, com o objetivo de promover a atividade física e integrada na sexta edição da Mostra Silves Capital da Laranja, anunciou a autarquia.

O local de concentração e de partida será a zona da FISSUL, com as inscrições abertas e disponíveis online, junto do setor de Desporto localizado no complexo das Piscinas Municipais de Silves, através do telefone 282 440 270, do e-mail desporto@cm-silves.pt ou nas Juntas de Freguesia do concelho.

Os interessados podem ainda inscrever-se para reservar o seu lugar nos autocarros que a autarquia vai disponibilizar nesse dia, com lugares limitados.

Os participantes podem escolher um de dois percursos, sendo o primeiro de 5,4 quilómetros e com grau de dificuldade baixo e totalmente urbano e o outro de 10,2 quilómetros, com grau de dificuldade médio e que vai decorrer em zona urbana e de serra.

Os dois percursos vão terminar junto ao edifício da FISSUL, onde vai decorrer a Mostra Silves Capital da Laranja.

A Marcha dos Namorados conta com a parceria do Instituto Português do Desporto e Juventude, Programa Nacional de Marcha e Corrida, Plano Nacional de Ética no Desporto, Plano Nacional de Desporto para Todos e com o apoio do Agrupamento de Escolas de Silves, das Frutas Martinho, Bombeiros Voluntários de Silves e GNR.