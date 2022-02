Substituição do passadiço da Praia da Rocha decorre a bom ritmo

O município de Portimão está a requalificar o passadiço da Praia da Rocha, cuja estrutura, construída há cerca de 16 anos, será substituída integralmente, num investimento superior a um milhão de euros. A intervenção inclui nova iluminação e rede pública de wireless.

Os trabalhos incidem na substituição integral do atual passadiço, com cerca de 1,5 km de extensão, assim como dos respetivos acessos, através do recurso a novas madeiras com características mais resilientes e adaptadas às especificidades da zona, localizada a poucas centenas de metros do mar.

No que toca à iluminação, segundo a autarquia, vai permitir uma experiência mais agradável e segura durante os passeios noturnos, ao reduzir as zonas de sombra, servindo igualmente os acessos aos restaurantes instalados ao longo de passadiço, através da colocação de meia centena de luminárias LED com cinco metros de altura.

Está também contemplada nesta intervenção de fundo a instalação de infraestruturas de uma rede pública de wireless, que irá permitir livre acesso à internet em toda a área.

Desde que entrou em funcionamento, no ano de 2006, o passadiço da Praia da Rocha tem sido bastante frequentado por residentes e turistas para os seus passeios de lazer ou para frequentar os diversos restaurantes distribuídos ao longo do percurso, sendo muito utilizado no período noturno, particularmente na primavera e no verão.