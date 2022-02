Suécia vence Algarve Cup ao bater a Itália na final

A seleção da Suécia de futebol feminino venceu hoje a 28.ª edição da Algarve Cup, ao bater na final a Itália (6-5) no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade (1-1) no final do tempo regulamentar.

No Estádio Municipal de Lagos, Valentina Giacinti, aos 18 minutos, abriu o marcador para a formação da Itália, tendo Caroline Seger (72), de penálti, assinado o tento da formação da Suécia.

Para se encontrar o vencedor da 28.ª edição da competição algarvia de futebol feminino foi preciso recorrer ao desempate por pontapés da marca da grande penalidade, em que Annamaria Serturini falhou para as italianas, ao permitir a defesa da guarda-redes sueca.

Com esta vitória, a Suécia, segunda do ‘ranking’ mundial, soma cinco títulos na Algarve Cup, enquanto a Itália alcança o segundo lugar pelo segundo ano consecutivo.

As suecas entraram melhor no jogo, com uma pressão forte a meio-campo, mas sem soluções para ultrapassar a muralha defensiva italiana, que fechou todos os caminhos para a sua baliza.

Depois do período inicial de domínio das suecas, a seleção italiana equilibrou o jogo e, num lance de contra-ataque, aos 18 minutos, colocou-se em vantagem, com um golo de Valentina Giacinti, na única ocasião de ambos os conjuntos durante a primeira parte.

A Suécia regressou para o segundo tempo com a mesma ‘agressividade’ com que iniciou a partida, mas foi a Itália (48) a ter a oportunidade para dilatar o marcador, num lance em que a guarda-redes sueca se opôs ao remate de Valentina Giacinti.

As várias substituições operadas pelo selecionador sueco imprimiram maior velocidade e consistência ao jogo da seleção nórdica, que chegou à igualdade, aos 72 minutos, através de um penálti convertido por Caroline Seger, resultado com que se chegou ao final do tempo regulamentar.

No desempate por pontapés da marca da grande penalidade, Caroline Seger, Kosovare Asilani, Stina Blackstenius, Ema Berglund, Filipa Angedahl, Hedvig Lindahl converteram para a formação da Suécia, enquanto Manuela Giugliano, Sara Gama, Cristiana Girelli, Valentina Cernoia, Arianna Caruso marcaram para as italianas, tendo Annamaria Serturini atirado para a defesa da guarda-redes sueca.

Marcadoras:

0-1, Valentina Giacinti, aos 18 minutos.

1-1, Caroline Seger, 72, (grande penalidade).

Desempate por pontapés da marca da grande penalidade

1-0, Caroline Seger

1-1, Manuela Giugliano

2-1, Kosovare Asilani

2-2, Sara Gama

3-2, Stina Blackstenius

3-3, Cristiana Girelli

4-3, Ema Berglund

4-4, Valentina Cernoia

5-4, Filipa Angedahl

5-5, Arianna Caruso

6-5, Hedvig Lindahl

6-5, Annamaria Serturini (defesa da guarda-redes)

Equipas:

– Suécia: Hedvig Lindahl, Jonna Andersson (Amanda Nilden, 63), Josefine Rybrink, Kosovare Asllani, Sofia Jakobsson (Lina Hurtig, 62), Julia Roddar, Anna Anvegard (Stina Blackstenius, 62), Hanna Bennison (Filipa Angeldahl, 87), Olivia Schough (Johanna Kaneryd, 77), Elin Rubensson (Caroline Seger, 62) e Emma Berglund.

(Suplentes: Jennifer Falk, Zecira Musovic, Emma Kullberg, Hanna Glas, Amanda Nilden, Madelen Janogy, Lina Hurtig, Stina Blackstenius, Amanda Ilestedt, Filippa Angeldahl, Caroline Seger e Johanna Kaneryd)

Treinador: Peter Gerhardsson.

– Itália: Laura Giuliani, Valentina Bergamaschi (Benedetta Glionna, 81), Sara Gama, Aurora Galli (Valentina Cernoia, 64), Elena Linari, Martina Rosucci (Manuela Giugliano, 57), Valentina Giacinti (Cristiana Girelli, 57), Barbara Bonasea (Annamaria Serturini, 57), Lucia Di Guglielmo, Arianna Caruso e Martina Lenzini (Benedetta Orsi, 81).

(Suplentes: Rachele Baldi, Francesca Durante, Manuela Giugliano, Cristiana Girelli, Flamínia Simonetti, Annamaria Serturini, Benedetta, Glionna, Lisa Boattin, Angélica Soffia, Valentina Cernoia e Benedetta Orsi).

Treinadora: Milena Bertolini.

Árbitro: Yu Jeong Kim (Coreia do Sul).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Lucia Di Guglielmo (55), Ema Berglund (62) e Martina Lenzini (70).

Assistência: Cerca de 800 espetadores.