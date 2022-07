Taça de Portugal de Petanca decorre no Algarve

Lagos vai receber, no próximo domingo, dia 24, a Taça de Portugal de Petanca 2022, prova rainha da modalidade que trará à cidade cerca de 350 participantes e os melhores atletas do país. No mesmo fim de semana acontece também,a fase final do Campeonato de Tiro de Precisão e a Taça Cidade de Lagos.

Promovida pela Federação Portuguesa de Petanca, a Taça de Portugal conta com a organização local do clube CCDT CML, o apoio da Associação de Petanca do Barlavento Algarvio e a comparticipação financeira do município, prevendo-se uma participação de 300 a 350 atletas oriundos de todo o território nacional.

Os jogadores terão à sua espera 85 campos instalados junto ao Estádio Municipal. A prova será disputada a partir das 09:00, por equipas de tripletes masculinos e dupletes femininos.

Aproveitando a presença em Lagos, pela primeira vez, de tantos atletas de topo, no dia 24 de julho será realizada, igualmente, a Taça Cidade de Lagos com a participação das equipas eliminadas na Taça de Portugal.

Lagos foi ainda escolhida como local de realização da fase final do Campeonato Nacional de Tiro de Precisão, prova que será disputada no dia anterior (sábado, 23 de julho, pelas 14:30) por atletas individuais, masculinos e femininos.

A entrega de prémios das várias provas está agendada para as 18:00 de domingo, dia 24.