Tavira celebra Semana Santa

O concelho de Tavira vai celebrar a Semana Santa entre os dias 8 e 17 de abril com o Triunfo em Domingos de Ramos, Enterro do Senhor e o Concerto de Páscoa, anunciou a autarquia.

No dia 14 de abril vai decorrer o Domingo de Ramos, pelas 17:00 com a Procissão do Triunfo, que parte da Igreja do Carmo, numa organização da Irmandade de Nossa Senhora do Carmo.

Esta procissão tem vários andores de talha dourada que descrevem a vida de Cristo desde o Monte das Oliveiras até à sua morte, numa manifestação religiosa que já se organiza desde 1789 pela Ordem Carmelita da cidade de Tavira.

Nos dias 8 e 13 de abril, a partir das 21:00, vão acontecer as Vias Sacras num percurso com várias estações, nas freguesias de Santa Luzia e Tavira.

Já no dia 15 de abril será possível assistir à Celebração da Paixão, na Igreja da Misericórdia, enquanto no mesmo dia vai decorrer a Procissão do Enterro do Senhor a partir das 21:00, no mesmo local, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de Tavira.

No dia seguinte, pelas 20:00, vai decorrer a Vigília Pascal na Igreja de Santiago, enquanto a 17 de abril, no domingo de Páscoa, terá lugar pelas 10:00 na Igreja de São Paulo a Procissão da Ressurreição. Uma hora depois decorrerá a Eucaristia Pascal na Igreja de Santiago.

As celebrações da Semana Santa de Tavira encerram pelas 18:30 na Igreja do Carmo, com o Concerto de Páscoa intitulado “Palavras do Homem – Haydn e Saramago”, pela Orquestra Clássica do Sul, com entrada livre mas sujeita à lotação do espaço.