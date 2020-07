Tavira divulga programa cultural para o verão

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Câmara Municipal de Tavira divulgou a programação cultural prevista para a segunda quinzena de julho e durante o mês de agosto, com eventos adequados à atual realidade da pandemia de covid-19, anunciou a autarquia.

O “Verão em Tavira” vai decorrer sempre ao ar livre, com o arranque no próximo dia 16 de julho com o Jazz no Palácio da Galeria, que acontece até dia 28 pelas 22:00.

Além de grandes nomes musicais portugueses, são esperados também projetos locais e regionais entre os dias 23 de julho e 29 de agosto, no Parque do Palácio da Galeria.

O fado português vai estar em destaque na programação, a animar as noites daquele local nos dias 23 de julho, 6 e 29 de agosto.

A música eletrónica será outro dos destaques do programa cultural, com performances nos dias 5, 12, 19 e 26 de agosto, nos claustros do Convento do Carmo.

A Ermida de São Roque será palco, de 31 de julho a 30 de agosto, de duas obras de videoarte, numa iniciativa do Museu Zer0.

Entre os dias 17 de julho e 16 de agosto decorre ainda a Mostra de Cinema de Tavira, nos claustros do Convento do Carmo, com a organização a cargo do Cineclube de Tavira.

Já o Museu Municipal de Tavira vai acolher várias exposições que podem ser visitadas de terça-feira a sábado, das 10:00 às 19:00.

Esta programação cultural para o verão pretende comemorar os 500 anos de elevação de Tavira a cidade, com um conjunto de iniciativas que têm em conta o cumprimento de todas as normais de higiene e segurança recomendadas pela Direção-Geral de Saúde.