Tavira está a comemorar hoje o seu Dia da Cidade

Hoje, dia 24 de junho, o Município de Tavira assinala mais um Dia da Cidade, o qual incluiu a atribuição de medalhas de bons serviços e dedicação aos funcionários com 20 e 30 anos de serviço e de mérito municipal.

As comemorações integraram o hastear das bandeiras, nos Paços do Concelho, seguida da sessão solene, no Mercado da Ribeira.

A cerimónia contemplou a distinção de três trabalhadores com medalhas de bons serviços e dedicação grau prata (30 anos de serviço) e quatro funcionários com medalhas de bons serviços e dedicação grau cobre (20 anos de serviço).

O Município homenageou com medalha municipal grau ouro Jorge Manuel do Nascimento Botelho e o Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) do Sotavento.

Elsa Maria Simas Cordeiro, Luís Alberto da Fonseca Nunes e Fundação Irene Rolo foram reconhecidos com medalha municipal de mérito grau prata.

Foram homenageados com medalha municipal de mérito grau cobre a Academia Sénior de Aprendizagem e Solidariedade, a Sociedade Tiro de Tavira, Maria José Laurência Mendonça Torres, Hélder José Fernandes Leal, Vítor Manuel Gonçalves Martins, José Pedro Chaves Queiroga Valentim e Francisco Joaquim Pereira.

As celebrações deste dia encerram, no Parque do Palácio da Galeria, pelas 22h00, com o concerto de Homens do Sul – Vitorino Salomé & Zé Francisco. Este trabalho é considerado, simultaneamente, um concerto, uma tertúlia, um convite e um disco, o qual contou com o apoio da autarquia tavirense.

O concerto tem entradas gratuitas, limitadas à lotação do recinto e o espetáculo tem transmissão via Facebook do Município.

PUB