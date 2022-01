Tavira: Nova central solar revolta população

A população do Cerro do Leiria, freguesia de Santa Catarina, Tavira, está revoltada com a prevista construção de uma central solar no local, com 180 hectares, a mando da Iberdrola. Queixam-se de que a obra implica a destruição do riquíssimo coberto vegetal da zona, com centenas de espécies autóctones de flora e fauna. Que afetará parte do Corredor Ecológico do Algarve. E que vai prejudicar a infiltração de água no aquífero que ali corre, um dos mais ricos da região. Os ambientalistas apoiam os residentes. A Iberdrola opta pelo silêncio

Quando foi viver para o Cerro do Leiria, há quatro anos atrás, com o marido Stuart e a filha menor, a britânica Amanda MacGregor, agora com 48 anos, estava longe de imaginar que um dia alguém lhe quereria roubar o vale verdejante que se estende aos pés da sua casa, o seu mais forte motivo de atração para a zona, na altura.

Mas é isso que está a acontecer: no outono de 2020 o pequeno enxame de donos dos terrenos adjacentes à casa de Amanda começaram a ser contactados por mandatários da empresa energética Iberdrola para alienarem as suas parcelas. Objetivo: a construção de uma central de painéis solares com uma área de 180 a 200 hectares, destinada a receber o muito sol que enche o vale.

O projeto terá que ser objeto de um Estudo de Impacto Ambiental, sujeito a consulta pública, dada a sua grande dimensão.

João Prudêncio

