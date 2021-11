Tavira promove “Encontro com Autores” com Bruno Pimpão

Bruno Pimpão será o protagonista do próximo “Encontro com Autores”, que vai decorrer no dia 1 de dezembro, pelas 16:00, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, anunciou a Câmara Municipal de Tavira.

Além deste encontro com o artista de Tavira, será ainda apresentado o livro “Figas, o Fantasma de Bom Coração”, que conta a história de uma visita de Xavier e a sua turma ao teatro da cidade.

Durante essa visita, as personagens encontram uma figura fantasmagórica que será apresentada a todos os leitores.

Bruno Pimpão, de 38 anos, nasceu e foi criado junto às muralhas do castelo de Tavira. Além de cozinheiro, nos seus tempos livres dedica-se ao teatro e à escrita, tendo já protagonizado um programa de rádio.

PUB