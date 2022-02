Tavira promove formação sobre atendimento e acolhimento ao cliente 

A Biblitoeca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira, vai receber a formação “Atendimento e Acolhimento ao Cliente” nos dias 2, 3, 4, 7 e 15 de março, em formato presencial, anunciou a autarquia.

Esta formação é dirigida a profissionais do setor do turismo, restauração e comércio, além do público em geral e terá a duração de 17 horas, em parceria com a Câmara Municipal de Tavira, o Turismo de Portugal e a Escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António, no âmbito do programa “Formação + Próxima”.

Os interessados devem registar-se na Academia Digital e posteriormente completar a inscrição reunindo as condições solicitadas.

A formação será dada a um número máximo de 15 formandos.