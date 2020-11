Tavira recebe visita de profissionais do turismo

O concelho de Tavira recebeu esta semana a visita de profissionais do setor turístico para promover a sustentabilidade do património natural e cultural do Algarve junto de visitantes e residentes, anunciou a autarquia.

Através de várias ações de sensibilização e capacitação, como “O nosso património cultural”, pretendeu-se sensibilizar as empresas de animação turística e os profissionais de informação turística para a importância da preservação e do respeito pelo património cultural do Algarve.

Outro dos objetivos desta iniciativa é a contribuição para a criação de uma cultura regional de valorização e preservação dos bens culturais da região, ao promover uma correta comunicação e uma melhor experiência turística e cultural do património edificado.

Esta visita decorreu no âmbito do “Projeto Sustentur – prevenção do património natural e cultural da região do Algarve, apoiado pelo Programa Valorizar do Turismo de Portugal e contou com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve.

Os participantes visitaram o Museu Municipal – Palácio da Galeria e Núcleo Museológico Islâmico, as igrejas de Santa Maria, Misericórdia e Espírito Santo (São José e o castelo.