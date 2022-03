Tavira: Vem aí uma caminhada para a prevenção dos maus tratos infantis

PUB

No âmbito das comemorações do seu 40.º aniversário, a Fundação Irene Rolo (FIR) vai realizar no dia 02 de abril, às 10:00, a “Caminhada para a prevenção dos maus tratos na infância”. O ponto de encontro será na Praça da República em Tavira, para um percurso de dois quilómetros.

A FIR convida a comunidade a juntar-se a esta iniciativa, promovida pela Intervenção Precoce e pelo projeto Alcatruz+. Esta atividade terá a colaboração do município de Tavira e da Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ).

As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e devem ser feitas através do link: https://forms.gle/bcjK77aHg9hur6gF7.

No dia da corrida, a FIR lança o desafio: “vista-se de AZUL e junte-se também à construção de um laço azul humano, no âmbito desta iniciativa que pretende alertar a comunidade para a problemática dos maus tratos na infância”.