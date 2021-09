Ténis: Algarvio Daniel Marincas vice-campeão de sub-16

O algarvio Daniel Marincas sagrou-se vice-campeão nacional de ténis sub-16, depois de não se ter conseguido impor, na final, que se disputou este domingo, em Oeiras, a Gonçalo Marques, que conquistou o título de campeão nacional, confirmando o seu favoritismo.

Gonçalo Marques era o segundo cabeça de série fruto do 58.º lugar no ranking Tennis Europe enquanto Daniel Marincas, da Pedras Tennis Academy (Cabanas de Tavira) era 275.º do mesmo ranking. Gonçalo Marques venceu com os parciais de 6-2 e 6-3, conquistando o terceiro título de campeão nacional, depois de vencer em sub 12 (2018) e sub 14 (2020).

Daniel Marincas chegou à final depois de ter vencido Luís Miguel Saraiva (Clube de Ténis do Porto), terceiro cabeça de série, com os parciais de 6-1, 4-6 e 6-3, numa partida que durou 2h24.

