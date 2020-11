Ténis: Kacper Zuk sagra-se campeão em Vale do Lobo

O tenista Kaper Zuk sagrou-se campeão no passado domingo no Vale do Lobo Open, no concelho de Loulé, derrotando o português Nuno Borges, anunciou a organização.

No Vale do Lobo Tennis Academy, o campeão ganhou ao português por 6-4 e 6-3, ficando a final decidida com duas quebras de serviço, uma em cada set.

“Tentei ser muito sólido no início e não lhe dar pontos fáceis, porque era uma final, há sempre pressão e o começo do encontro é muito importante. Felizmente consegui segurar o meu serviço com facilidade e tive algumas hipóteses na resposta. Estou muito, muito feliz e orgulhoso pela forma como joguei hoje e com estas duas semanas”, refere o campeão, de 21 anos, em comunicado.

Já o atleta português considera que “faltou conseguir fazer o meu jogo normal, aquele que fiz nos outros dias, e tratar este encontro como mais um e não uma final. Estou frustrado e neste momento ainda me é difícil perceber o que é que falhou, estou desapontado por não ter conseguido jogar melhor. Foi muito mental. Tinha ténis para ganhar hoje e saio daqui triste por não ter conseguido a vitória”.

Este torneio, que teve a duração de uma semana, foi transferido para Vale do Lobo à última da hora devido à pandemia de covid-19.

“Quero destacar sobretudo o grande esforço que a Federação Portuguesa de Ténis fez para não deixar cair esta prova. Como se sabe, estava prevista para outro clube e por causa desta situação da covid-19 teve de ser transferida para Vale do Lobo em cima da hora. Foi uma união de esforços, mas sobretudo da Federação Portuguesa de Ténis. E em boa hora assim o decidiram, porque acabou por ser uma excelente semana para o ténis português, que os jogadores portugueses conseguiram aproveitar muito bem: tivemos o Nuno Borges como finalista em singulares, que ontem já tinha jogado a final de pares com o Francisco Cabral, e o Gastão Elias também jogou as meias-finais de singulares, portanto para o ténis português foi uma semana muito produtiva”, concluiu o diretor do torneio, Pedro Frazão.