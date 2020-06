Tenistas Sousas e Elias regressam à competição com vitórias em Loulé

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os tenistas portugueses João Sousa, Pedro Sousa e Gastão Elias regressaram ontem à competição, após a paragem devido à pandemia covid-19, com vitórias no primeiro torneio do Circuito Sénior da Federação Portuguesa de Ténis (FPT), em Loulé.

Na Vale do Lobo Tennis Academy, o experiente vimaranense, de 31 anos, bateu o jovem Miguel Gomes, jogador do Clube de Ténis de Alcobaça, de apenas 17 anos, em apenas dois sets, por 6-3 e 6-2.

“Foi uma boa vitória depois de tanto tempo sem jogar. Nem sempre é fácil de lidar com essa pressão miudinha de ter de jogar bem, sabendo que é um jovem com muito talento, que vem motivado para jogar comigo, e, obviamente, depois de tanto tempo parado, devido a esta pandemia, lidar com essa situação não foi fácil”, começou por reconhecer.

Apesar de ter sido surpreendido inicialmente pelo adversário, que chegou a liderar o primeiro set por 3-1, o número um português e 66º colocado do ranking ATP impôs o seu ritmo de jogo e assumiu, assim, a liderança do Grupo I, juntamente com Nuno Borges.

“O Miguel entrou muito bem no encontro, com pancadas muito fortes desde o princípio, a dominar, e eu depois consegui impor um bocadinho o meu jogo, tirá-lo da sua zona de conforto e acabei por fazer um bom encontro e vencer”, explicou.

Confessando ter-se sentido, no segundo set, “sempre confortável e por cima”, fazendo um “break logo ao princípio’, que deu alguma tranquilidade na hora de servir”, João Sousa disse que os triunfos não são o objetivo principal.

“O objetivo prioritário é competir, sentir-me um bocadinho jogador, depois de tanto tempo parado. O objetivo de vencer o torneio é um pouco secundário. A verdade é que é ótimo jogar em Portugal e no Algarve, onde nunca tinha jogado, e é mais uma ótima experiência. O clube é fantástico e a FPT fez um enorme esforço para que possamos, em segurança, competir”, elogiou.

Tal como o minhoto, que hoje defronta Nuno Borges para definir o semifinalista do Grupo I, Pedro Sousa também confirmou o seu favoritismo diante de Pedro Araújo, ao vencer o encontro do Grupo II pelos parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

“Sabia que o Pedro já tinha jogado o torneio de Oeiras, tinha feito muitos encontros aqui e estava com confiança. Eu não jogo muito em piso rápido, já não competia desde o início da quarentena e foi bom, porque entrei muito bem no encontro. No geral estou contente com este primeiro encontro”, assegurou o lisboeta (110º ATP), que na segunda ronda enfrenta Luís Faria.

Tarefa mais complicada teve Gastão Elias para levar de vencida o também jovem Tiago Torres, de 17 anos, por 7-6 (7-1) e 7-5, ao cabo de duas horas e cinco minutos, após anular dois set points na primeira partida, quando o marcador registava 5-6.

Depois da estreia bem sucedida naquele que está a ser o seu segundo torneio da temporada, após a paragem primeiro por lesão nas costas e depois devido ao novo coronavírus, o número cinco nacional e 532 da hierarquia mundial vai discutir com João Monteiro a vitória no Grupo IV e qualificação para as meias-finais do evento que distribui 15 mil euros em prémios monetários.