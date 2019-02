“Teorias da Conspiração” na RTP

O mundo das relações que une o poder e a corrupção, políticos e banqueiros e as investigações jornalística e judiciária numa série que podia ser verdade mas é tudo ficção. “Teorias da Conspiração” nas noites de sexta-feira da RTP1.

Cena da série da RTP – Teorias da Conspiração

No episódio da próxima semana, com emissão a 8 de fevereiro: José Madeira passa algumas informações a Maria, que têm repercussões gigantes. Quando publicam a notícia de que Lacerda vai sair dos Serviços Secretos para uma empresa privada, os inspetores da Polícia Judiciária conseguem um mandado de busca e apreendem os bens do ex-diretor, conseguindo perceber a que informação tem acesso e como a tem usado. Ao mesmo tempo, Maria visita um antigo conhecido… o primeiro-ministro.

“Teorias da Conspiração” acompanha a história de uma jornalista de investigação, Maria Amado, e de um inspetor da PJ, José Madeira, no combate ao crime. Do lado oposto têm Pedro Soares Teixeira, um advogado influente, que se manobra na sombra para iludir as investigações; um primeiro-ministro e os jogos de bastidores; e um procurador-geral da República reformado que, num blogue, denuncia anonimamente casos de corrupção. Uma teia de influências centrada numa série de escândalos que abalam a estrutura económica e política do país.