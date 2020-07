Testes no lar da Misericórdia de Loulé deram negativo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os testes de diagnóstico à covid-19 feitos a todos os funcionários e utentes do lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé tiveram resultados negativos, após na semana passada um trabalhador da instituição ter acusado positivo à doença, anunciou o presidente da autarquia, Vítor Aleixo, na sua página de Facebook.

Ao todo foram feitos testes a 199 funcionários e 166 utentes do lar, com o apoio de três equipas do Algarve Biomedical Center (ABC), que se traduziram em “excelentes notícias”.

“É preciso continuar a estar muito atentos”, concluiu o autarca, além de felicitar a direção da Santa Casa da Misericórdia de Loulé e de agradecer aos profissionais de saúde.

“O município de Loulé reagiu imediatamente à situação para não correr riscos e proteger a saúde dos idosos residentes no lar, assim como de dos seus funcionários”, salientou o autarca em comunicado.