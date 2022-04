Tiago Madeira é a nova contratação do Farense

O extremo Tiago Madeira assinou esta quarta-feira contrato profissional de três temporadas com o Farense, da II Liga de futebol, depois de ter representado a equipa sub-23 dos algarvios na Liga Revelação ao longo desta época.

“Dentro do campo, sobressai a sua elevada capacidade técnica, a irreverência e facilidade no remate. Este ano, após ter realizado um excelente campeonato na competitiva Liga Revelação de sub-23, com três golos e quatro assistências em 24 jogos, o jovem extremo assinou contrato profissional com a ambição de continuar a melhorar e chegar a patamares ainda mais altos”, destacou o clube de Faro, nas redes sociais.

O jogador, de 20 anos, passou pelas camadas jovens do Vasco da Gama de Sines e do União de Santiago do Cacém, completando a formação nos juniores do Farense.

Com 28 jogos disputados, a equipa algarvia ocupa a 10.ª posição na tabela da II Liga, com 37 pontos.