Tochas Floridas regressam a São Brás de Alportel

A Festa das Tochas Floridas, em São Brás de Alportel, vai voltar às ruas da localidade do distrito de Faro e a colocar tapetes floridos no percurso da procissão católica marcada para domingo, anunciou o município.

A cerimónia religiosa realiza-se por ocasião do domingo de Páscoa e o seu percurso, de cerca de um quilómetro, está ornamentado com tapetes de flores que cobrem o chão, podendo este ano voltar a contar com público, depois de “dois anos a realizar-se em moldes alternativos” devido às restrições impostas para conter a pandemia e covid-19.

Além da procissão de Aleluia, a festa popular conta também com concursos florais, artesanato, gastronomia e os visitantes podem assistir a atuações do Rancho Folclórico de Santo Estêvão, de Domingos Caetano, vocalista da banda Íris, e de Ágata, adiantou a autarquia num comunicado.

“A Festa das Tochas Floridas, festa rainha da comunidade são-brasense, regressa no próximo domingo de Páscoa, 17 de abril, com os seus tradicionais e originais tapetes de flores, com um quilómetro de extensão, que cobrem o chão por onde passa a singular Procissão de Aleluia”, congratulou-se o município.

A Câmara de São Brás de Alportel sublinhou a importância da Festa das Tochas Floridas para a comunidade são-brasense, ao atrair “milhares de visitantes” e promover o regresso de muitos “filhos da terra” ao concelho de origem.

“A Festa das Tochas Floridas envolve toda a comunidade e as diferentes gerações, atraindo milhares de turistas nacionais e internacionais que escolhem viver a Páscoa de forma vibrante e única em São Brás de Alportel”, referiu a autarquia.

O município realçou ainda a “longa maratona” cumprida pela comunidade na “apanha de flores” para preparar os tapetes floridos, trabalho que é feito “na madrugada de domingo, pela noite fora”, por “centenas de voluntários”.

As ruas por onde passa a procissão serão abertas ao público para poder ver os arranjos a partir das 09:30 e meia hora mais tarde, no Largo de São Sebastião, realiza-se o encontro “Sabores da Páscoa”, enquanto no Adro da Igreja Matriz está instalada uma mostra de artesanato.

Após a eucaristia católica da Ressurreição, na igreja Matriz, marcada para as 10:00, realiza-se a procissão de Aleluia, que é feita em “honra de Jesus Ressuscitado” e leva “várias gerações de homens são-brasenses” a portar tochas de flores enquanto entoam o tradicional refrão: “Ressuscitou como disse! Aleluia! Aleluia! Aleluia!”.

As atuações musicais realizam-se a partir das 15:00, junto à Igreja Matriz, onde serão também apresentados os vencedores dos jogos florais e do concurso que escolhe a melhor tocha florida.