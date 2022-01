Tourism Explorers está de regresso a Faro para descobrir novas startups

O maior programa nacional de criação e aceleração de startups na área do Turismo está de regresso a Faro, pelo 5.º ano consecutivo.

A Fábrica de Startups lança mais uma edição do programa Tourism Explorers, com o apoio do Turismo de Portugal no âmbito do programa FIT 2.0 – Fostering Innovation in Tourism.

Segundo a organização, o Tourism Explorers é o maior programa nacional de criação e aceleração de startups e propõe-se a descobrir e apoiar as melhores ideias e startups para inovar o setor do Turismo.

O Tourism Explorers é um programa nacional de criação e aceleração de startups que decorre, este ano, em 5 cidades: Faro, Caldas da Rainha, Coimbra, Lisboa e Porto. Após um período desafiante para o setor, serão estes os polos de inovação que durante os meses de fevereiro e março vão juntar esforços para “renascer e revolucionar o turismo”.

A participação é gratuita e as inscrições estão abertas para a ideação e para aceleração de projetos, até 6 e 20 de Fevereiro, respetivamente, em www.tourismexplorers.pt.

Este ano, o evento volta a decorrer em formato presencial e conta com o apoio dos seus formadores e parceiros locais na transmissão e acompanhamento dos bootcamps em todas as cidades participantes.

Durante a fase de Ideação, os participantes vão ter a oportunidade de encontrar soluções inovadoras para aqueles que são os novos desafios do setor. Na fase da Aceleração, as startups vão testar e validar o seu modelo de negócio.

Entre as novidades, está o acesso à Fabstart Academy, uma plataforma interativa através da qual os participantes poderão aceder a materiais e, realizar e publicar os seus exercícios para serem revistos pela equipa do programa.

Lançado em 2017, o Tourism Explorers já envolveu mais de 730 empreendedores, espalhados por 17 cidades, e contribuiu para o desenvolvimento de mais de 290 startups.

Timeline do evento:

● Período de Candidaturas – até 6 de Fevereiro para a Ideação e até 20 de Fevereiro

para a Aceleração

● Programa de Ideação – 16, 17 e 18 de Fevereiro

● Programa de Aceleração – 1,3,8,10,15 e 17 de Março

● Grande Final Nacional – 30 de Março

Sobre a Fábrica de Startups:

A Fábrica de Startups é uma aceleradora de startups, que tem como missão ajudar as pessoas a serem empreendedoras de sucesso, contribuindo para o fomento do empreendedorismo e para a criação de mais e melhores startups em Portugal. Para tal, realiza programas de aceleração, como o Tourism Explorers, organiza eventos e promove várias iniciativas, onde utiliza a sua própria metodologia (baseada em conceitos de design thinking, lean startup e customer development), para ajudar a identificar ideias de negócio, criar equipas, desenhar o modelo de negócio, descobrir clientes e lançar a empresa. A Fábrica de Startups ajuda, ainda, a promover a inovação dentro das grandes e médias empresas, através da realização de programas corporativos, que permitem descobrir novas ideias de negócio, validar modelos de negócio e lançar novas ofertas no mercado (go-to-market).