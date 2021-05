Turismo do Algarve mobilizou 1,65 milhões de euros em fundos europeus

O Programa Operacional do ALGARVE – CRESC ALGARVE 2020 já mobilizou 1,65 Milhões de Euros de fundos europeus em apoio de candidaturas apresentadas pela Entidade Regional de Turismo do Algarve (RTA), anunciou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Estes apoios visam promover a internacionalização de pequenas e médias empresas (PME), a valorização do património cultural e natural, a capacitação institucional integrada em parcerias setoriais e territoriais, a formação de trabalhadores e a promoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na administração e serviços públicos.

Atualmente, encontram-se ainda em execução seis dessas candidaturas, representando um investimento global de 1,36 M€ e um apoio de 0,89 M€ de fundos europeus, provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE).

Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020, com o apoio dos fundos da União Europeia.

PUB