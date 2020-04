Turismo: RTA está a fazer manual de boas práticas para agentes turísticos

🔊 Ouvir Notícia



A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a desenvolver o “Manual de Boas Práticas – Algarve Clean & Safe”, um documento-base que reúne orientações específicas para alojamento, restauração e similares, marinas e portos de recreio, concessões de praia, golfes, parques aquáticos, empresas de animação turística, parques de campismo e autocaravanismo, rent-a-car, agências de viagens, entre outros, anunciou hoje aquele organismo.

O objetivo é apresentar medidas que reforcem a segurança do destino e a confiança de turistas, trabalhadores do setor e residentes.

Elaborado em parceria com as associações das respetivas áreas de atividade turística, este manual será partilhado em breve com autarquias, autoridades de saúde, forças e serviços de segurança e entidades licenciadoras/fiscalizadoras, numa primeira fase, para que as normas que estas organizações venham a definir tenham como base comum o conhecimento e contributos dos principais intervenientes do setor turístico.

As recomendações presentes neste documento são um complemento ao selo “Clean & Safe” desenvolvido pelo Turismo de Portugal, cuja finalidade é reconhecer as empresas do setor do turismo que cumpram as recomendações da Direção-Geral da Saúde para evitar a contaminação dos espaços com o novo coronavírus.

Esta iniciativa vem juntar-se a um conjunto de ações promovidas pela RTA para apoio aos empresários. Entre estas está a sessão de esclarecimento online, que decorre amanhã (dia 29), entre as 10:00 e as 11:30, pensada em conjunto com o Centro Distrital de Faro da Segurança Social, sob o tema “Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos Contratos de Trabalho (Layoff) – Sinopse do enquadramento legal & Instruções de submissão”.

Neste contexto, o Gabinete de Apoio ao Empresário da RTA e os municípios do Algarve realizam um ciclo de sessões de esclarecimento online dirigidas aos empresários do setor turístico locais sobre a “Linha de apoio à tesouraria (COVID-19) – microempresas do turismo”, disponibilizada pelo Turismo de Portugal e cuja dotação ascende aos 60 milhões de euros. Hoje, 28 de abril, aconteceu a primeira em parceria com o município de Monchique, sendo que estão agendadas as próximas para Aljezur (30 abril, 10:00), Lagoa (4 maio, 10:00) Faro (5 maio, 10:30) e Albufeira (data a ser anunciada em breve).

Foi também realizada, em parceria com a TOUR10, uma ação de formação online para Agências de Viagens e Turismo sobre o Algarve enquanto destino de aposta dos portugueses para as férias de verão, ação que contou com cerca de 500 agentes de viagem portugueses e espanhóis.