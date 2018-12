Turistas britânicos voltam a subir em novembro

A taxa de ocupação global média por quarto na hotelaria algarvia foi de 44,5% no passado mês de novembro, mais 1,1% do verificado no mesmo período de 2017. Segundo apurou o JORNAL DO ALGARVE, com base nos dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), este é o segundo melhor registo desde o ano 2000, quando foi atingida a taxa de ocupação de 47,5% no mês de novembro. Desde então, este ano só fica a perder para 2016, quando foi alcançada uma taxa de ocupação de 47%.

Mas o destaque neste penúltimo mês do ano vai para a subida de 6,9% do mercado britânico, que em 2018 tem vindo a cair progressivamente ao longo do ano, devido aos efeitos do Brexit. O mercado holandês também subiu 11,9%.

Por outro lado, as maiores descidas verificaram-se nos mercados alemão (-19,6%) e irlandês (-32,8%).

Já o volume de vendas na hotelaria algarvia subiu 3,0% face ao período homólogo.

“Desde o início do ano, a taxa de ocupação quarto regista uma descida de 1,2% e o volume de negócios um aumento de 3,3%”, remata a AHETA.

JA