UAlg na Eslovénia para falar de Turismo em cidades mediterrânicas

No âmbito do projeto SuSTowns – Enhancing Sustainable Tourism in Small Fascinating Med Towns (Aprimorando o Turismo Sustentável em Pequenas e Fascinantes Cidades Mediterrâneas), de 17 a 21 de janeiro realizou-se em Bled, Eslovénia, uma reunião de parceiros, entre os quais a Universidade do Algarve, para trabalhar na estrutura da última missão do projeto: a capitalização.

O parceiro Business Support Centre (BSC) da Eslovénia juntou neste encontro as diferentes entidades europeias envolvidas na iniciativa, oriundas de Portugal, Itália, Espanha, Croácia, Eslovénia e Grécia. Foram realizadas apresentações sobre modelos conceptuais de Turismo Sustentável, discutidos os trabalhos futuros e forma de os capitalizar.

A agenda do evento, entre sessões de team building e brain storming, foi pautada por apresentações e discussão de resultados. Manuela Rosa e Paula Serdeira Azevedo, docentes da UAlg, apresentaram os resultados obtidos, até ao momento, em Lagos, cidade piloto.

Para a coordenadora do projeto pela Universidade do Algarve, Manuela Rosa, o encontro revelou-se de particular importância, “não só pela troca de experiências entre parceiros e cidades piloto, mas também pela partilha de conhecimento em relação ao processo de capitalização e pela discussão de novos potenciais projetos sobre cidades do mediterrâneo”.

Financiada pelo programa Interreg MED da União Europeia, a iniciativa SuSTowns tem como objetivo incentivar um modelo de turismo sustentável e de qualidade e serviços mais inovadores e responsáveis, dirigidos a visitantes e turistas nacionais e internacionais. Este objetivo é concretizado através do apoio às autoridades locais na construção de planos de ação para o turismo sustentável e no desenho de pacotes de oferta turística mais responsável social e ambientalmente. Este objetivo é também materializado no marketing desses pacotes e do território, reforçando a adaptação e recuperação durante e pós-COVID19, e protegendo e evitando o colapso ou a excessiva antropização dos recursos naturais e culturais locais.