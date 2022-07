Utentes do SNS de São Bartolomeu de Messines manifestam-se amanhã

O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Algarve (MUSP) e a Comissão de Utentes do Serviço Nacional de Saúde (SNS) de São Bartolomeu de Messines marcaram para amanhã, quarta-feira, pelas 09:30, uma manifestação junto à Extensão de Saúde da localidade do concelho de Silves.

Este protesto tem como objetivo reclamar a contratação de mais médicos e restante pessoal, a diminuição do tempo de espera na marcação de consultas, o alargamento do horário e defender a Extensão de Saúde de São Bartolomeu de Messines e o SNS.

O movimento e a comissão de utentes pretendem “valorizar o SNS como uma das mais importantes conquistas do 25 de Abril de 1974, fruto da luta do povo, que aliado aos profissionais de saúde, conseguiram construir um dos mais importantes pilares do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida”, segundo o comunicado.

“Com o surto epidémico, ficou claro, para todo o País, a importância vital e fundamental do SNS. Por isso não se entende como pode haver quem continue a apostar na sua degradação e menorização, em detrimento de um SNS, engendrado nas negociatas e interesses ligados ao negócio da doença, que a Constituição da República Portuguesa não contempla”, acrescenta.

As duas entidades reclamam por “soluções imediatas e duradouras, que garantam a recuperação e o futuro do Serviço Nacional de Saúde com resposta adequada, preventiva e de proximidade”.