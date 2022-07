Verão em VRSA terá dezenas de propostas culturais a não perder

O município de Vila Real de Santo António (VRSA) preparou, para o mês de agosto, uma agenda cultural com uma programação diversificada e com atividades para todos os públicos e idades.

Naquele que é o mês de excelência das férias de verão, ocasião em que o concelho é procurado por milhares de visitantes, há dezenas de sugestões que vão desde a música às tradições, do cinema ao teatro, passando ainda pelos mercados e atividades para os mais novos.

Durante os meses de verão, o “Cinema na Rua” traz a sétima arte às três freguesias do concelho, apresentando filmes icónicos num cenário natural. Com entrada livre, as sessões têm lugar na Avenida da República (VRSA), na Praceta Casablanca (Monte Gordo) e no antigo cemitério de Cacela Velha, sempre às 21:30.

Uma das novidades de 2022 é o ciclo “Sons no Jardim”, iniciativa que apresenta “o melhor” da nova música portuguesa, adianta a autarquia. Serão três noites de animação, num ambiente único, frente ao rio Guadiana, onde o jardim da cidade se transformará, a partir das 22:00, na pista de dança das noites de verão ao som de Moullinex (05 de agosto), Sitah Faya x Spock (19 de agosto) e Fogo Fogo (27 de agosto).

Moullinex

Também o ciclo de concertos “Clássica em Cacela” regressa nos dias 07, 11, 18 e 19 de agosto, às 21:30, com espetáculos intimistas realizados em lugares de interesse patrimonial.

Na 11.ª edição, a “Clássica” traz dois concertos à igreja de Cacela Velha e dois concertos à Ermida de Santa Rita, sob o tema “Século XX”. Em Cacela Velha, subirão ao palco Pedro Ribeiro Rodrigues (guitarra) e Isabel Vaz (violoncelo), no dia 07 agosto, e Rui Mourinho (guitarra) e João Lourenço (flauta transversal), no dia 11 agosto. Já a Ermida de Santa Rita recebe Teresa Matias (Flauta de Bisel) nos dias 18 e 19 de agosto.

- Publicidade -

Em agosto, o “Guadiana Jazz” está de volta ao jardim da Avenida da República para animar os finais de tarde de domingo, a partir das 19:00. Num ambiente descontraído, onde o rio é o cenário principal, a iniciativa – que já conta com um público fiel – apresenta Nebuchadnezzar Group (14 de agosto), João Frade Jazz Trio (21 de agosto) e Papa Dragon (28 de agosto).

O teatro não será esquecido, com a companhia II Acto a apresentar a comédia “Seu nome próprio Maria”, no Centro Cultural António Aleixo, nos dias 03, 08 e 10 de agosto, às 21:30.

Mantendo viva a tradição, as feiras e mercados de artesanato e produtos regionais irão percorrer todas as freguesias do concelho. Os festivais de folclore e as festas populares que, ano após ano, honram as suas padroeiras, também não serão esquecidos.

O cartaz integra, de igual forma, atividades para os mais novos, de que são exemplo a Festa da Juventude (12 de agosto) e os ateliês ambientais nas praias de Santo António, Monte Gordo, Lota e Manta Rota.

Já a Noite Branca acontece a 20 de agosto, em Monte Gordo.

A programação de verão é uma iniciativa desenvolvida pela Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, em parceria com as associações e coletividades locais. Todos os eventos realizados ao ar livre têm entrada gratuita.

Poderá consultar o programa completo aqui.