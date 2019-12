Viajámos no barco do lixo das ilhas-barreira: os Guerreiros da Paz

É um trabalho de formiguinha, invisível, anónimo, quase todo na calada da noite, enquanto todos dormem, nas ilhas e fora delas. Acordarão, a maioria já com o sol lá no alto, para um mundo deixado limpo por aqueles autênticos guerreiros. Ziguezagueando nas águas pacíficas para fugir aos traiçoeiros bancos de areia, a família “da Paz” tem por função recolher o lixo e levá-lo para terra. Eles são os verdadeiros “Guerreiros da Paz” e os heróis desta reportagem, que um dia destes se fez na Ria, ali na orla fluvial entre Olhão e o cais de Faro.

São três gerações dentro daquele barco de 15 metros, que nos meses de aperto chega a levar quase uma centena de contentores verdes numa só viagem. Augusto da Paz, 73 anos, o filho Hélder, 49, e o neto Márcio, 23, começam o trabalho ainda o sol não despontou, às cinco da manhã, deambulam por entre os baixios, atracam de ilha em ilha, regulam a dança dos caixotes de lixo numa relação de amor-ódio com a grua, que os vai pondo e depondo de dentro para fora e de fora para dentro da embarcação.

Eles são só a ponta do icebergue de uma equipa de mais de duas dezenas de homens e mulheres, autênticas formiguinhas que têm como tarefa manter limpas as ilhas-barreira. Como tanto gosta de dizer Augusto, o comandante do barco que duas vezes por semana – agora no Inverno – leva a sujidade para longe das ilhas, patriarca da família “da Paz”, é um trabalho anónimo, de gente incógnita, que “deixam as ilhas bonitinhas para quando as pessoas acordam. Ninguém imagina o trabalho que isto dá”.

E dá, o JORNAL DO ALGARVE é testemunha da razão que assiste ao comandante. A reportagem acompanhou o batelão da equipa de limpeza familiar ao longo da manhã da passada sexta-feira e pode testemunhar o trabalho abnegado dos três homens que viajam a bordo e dos 14 que se encontravam nas ilhas da Armona (quatro operacionais), Culatra (sete) e Farol (três).

Acompanhados da inseparável mascote Isa, de oito anos, a minúscula cadelinha de pelo negro que chora quando não vai ao mar, habituada à maresia desde os três meses de idade, os três homens (Augusto, Hélder seu filho e Márcio, neto de Augusto e sobrinho de Hélder) rumam primeiro à Armona, onde os esperam quatro homens e 10 contentores de mil litros propriedade da empresa municipal Ambiolhão.

Antes, os mesmos trabalhadores (parte de uma equipa de oito homens e mulheres que varrem e limpam a ilha do concelho de Olhão) tinham recolhido, com a ajuda de três pequenas carrinhas de caixa aberta, o lixo depositado pelos moradores, contentores esses que levaram para um depósito provisório. Antes da chegada do batelão de Augusto da Paz, noite ainda mais negra, já os quatro homens tinham transportado os contentores para o cais, onde ainda antes das 5:30 da manhã começaram a ser recolhidos pela grua da embarcação, operada pelas mãos do mestre Augusto.

Reportagem de João Prudêncio

Leia o resto desta reportagem na edição em papel de 05/12/2019