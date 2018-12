Vila do Bispo aprova orçamento de “rigor” para 2019

As grandes opções do plano e o orçamento para 2019 do município de Vila do Bispo foram recentemente aprovadas pela câmara e pela assembleia municipal. No próximo ano, a autarquia vai gerir um orçamento de 14,8 milhões de euros.

De acordo com o documento, a política orçamental vai assentar “numa utilização adequada e eficiente dos recursos financeiros da autarquia, para alcançar um conjunto de objetivos estratégicos”, onde se destacam “manter o equilíbrio e sustentabilidade financeira”, “garantir uma gestão equilibrada dos recursos financeiros, no sentido de reduzir as despesas de funcionamento” e “concluir o pagamento do investimento que está em curso”, nomeadamente a sede do Clube Recreativo Infante de Sagres, o equipamento público de atividades culturais (celeiros de Vila do Bispo) e a pavimentação da Rua do Barrudo, em Vila do Bispo.

Outro dos objetivos passa pela aposta na habitação social, com a aquisição de um novo terreno para o efeito. Nesta área, a Câmara de Vila do Bispo pretende ainda “desencadear os procedimentos para o início da construção de habitação social em Budens e Vila do Bispo no ano 2020”.

