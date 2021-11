Vila do Bispo: Detetadas 51 infrações por campismo e caravanismo ilegal

O Comando Territorial da GNR de Faro, através do Destacamento Territorial de Portimão, realizou na terça-feira, 16, uma operação de fiscalização direcionada ao caravanismo e campismo ilegal, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, em Vila do Bispo.

No decorrer da operação foram detetadas 51 infrações, oito por campismo selvagem e autocaravanismo em locais não permitidos, e 43 por proibição de aparcamento e pernoita.

Segundo aquela força policial, o campismo e o caravanismo ilegal ou irregular em área protegida, pode conduzir a uma ocupação excessiva e desordenada de espaços públicos, zonas costeiras e áreas classificadas por autocaravanas e similares, com consequências negativas na paisagem, no ambiente, no ordenamento do território e na saúde pública.

A GNR continuará a sensibilizar os caravanistas e campistas para a adoção de comportamentos mais responsáveis e amigos do ambiente, especialmente nestas áreas protegidas.

A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção de Faro e com o apoio da Polícia Marítima de Lagos e dos Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.

