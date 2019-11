Vila do Bispo Município do Ano do Algarve

Vila do Bispo venceu, uma vez mais, o prémio Município do Ano 2019, para a região do Algarve, com o projeto “Conhecimento do Património Local”. Estiveram na final, que teve lugar na passada sexta-feira em Arouca, para além de Vila do Bispo, Olhão, Tavira e Albufeira.

Esta é uma iniciativa da Universidade do Minho que visa reconhecer as boas práticas de projetos implementados pelos municípios que tenham impacto no território, na economia e na sociedade, promovendo o crescimento, a inclusão e a sustentabilidade.

A nível nacional, o vencedor foi o Funchal, com o projeto “Funchal, Destino Acessível”.

Nesta sexta edição dos Prémios Município do Ano estavam nomeadas 37 autarquias para nove categorias regionais, uma intermunicipal, esta pela primeira vez, e para o grande prémio final. Na categoria intermunicipal o prémio foi atribuído ao Parque das Serras do Porto, de Gondomar, Paredes e Valongo.

Com os Prémios Município do Ano, a Universidade do Minho pretende também colocar na agenda a temática da territorialização do desenvolvimento, perspetivada a partir da ação das autarquias, assim como valorizar realidades diversas que incluam as cidades e os territórios de baixa densidade nas diferentes regiões do país.

A entrega dos prémios foi antecedida por uma mesa redonda sobre o Desenvolvimento Sustentável do Território.