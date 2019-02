Vinhos do Algarve à conquista do mercado nacional e internacional

A região vitivinícola do Algarve vai estar representada pela primeira vez na feira internacional “Prowein”, na Alemanha (Créditos fotográficos: Messe Düsseldorf/ctillmann)

O ano novo da promoção dos vinhos do Algarve começa a partir deste mês de fevereiro com o arranque do calendário dos certames especializados no setor dos vinhos e bebidas, com a região vitivinícola a definir a sua presença, desde já, em dois emblemáticos eventos.

A Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) já garantiu a participação em dois importantes certames: o primeiro ocorre já entre os dias 22 e 25 de fevereiro, no Palácio da Bolsa, no Porto. Trata-se da Essência do Vinho, a primeira feira de destaque a nível nacional a realizar-se em 2019 e que este ano cumpre o seu 15º aniversário.

Para já, são três os produtores presentes no evento no Porto – Marchalégua, Morgado do Quintão e a Adega Cooperativa Única.

A organização estima a presença de 400 produtores e mais de três mil referências de vinho em prova.

Outro dos eventos marcantes onde os vinhos do Algarve estarão presentes é a “Prowein”, que celebra em 2019 uma data emblemática – o 25º aniversário. Durante três dias, de 17 a 19 de março, a cidade alemã de Düsseldorf é literalmente o palco dos principais produtores e respetivas marcas mundiais, tanto no setor vínico como no das bebidas alcoólicas.

A CVA realça a presença dos néctares algarvios neste certame internacional, associado ao peso da Alemanha no setor vínico nacional, já que é o quarto país no ranking das exportações e o terceiro da União Europeia, sendo o que mais cresceu em 2017 (8%) na UE face a 2016.

Foram quatro os produtores que responderam afirmativamente e que irão estar a representar a região vitivinícola do Algarve com os seus vinhos, nomeadamente Cabrita Wines, Casa Santos Lima, Quinta da Penina e Quinta dos Vales.

Em 2018, a “Prowein” registou a presença de 6.738 exibidores oriundos de 67 países e cerca de 60 mil visitantes profissionais, números recordes que são esperados para a edição de 2019, onde o Algarve vai estar pela primeira vez.