Viviane e Tó Viegas apresentam “Camaleão Azul” em Tavira

Os artistas Viviane e Tó Viegas vão apresentar o novo projeto “Camaleão Azul” na próxima sexta-feira, pelas 22:00, no Parque do Palácio da Galeria em Tavira, anunciou a autarquia.

Este novo projeto é um resultado do “diálogo entre a música e a poesia”, caracterizado por “se dedicar a musicar poesia algarvia com uma roupagem que reúne sonoridades eletrónicas que se misturam com outras de cariz mais tradicional e acústico”, segundo o comunicado.

A entrada no evento é gratuita, mas é obrigatória a aquisição prévia de ingressos diariamente, das 20:00 às 23:00 na Praça da República e no Largo frente ao Palácio da Galeria no dia do espetáculo, no mesmo horário.

O recinto tem lotação máxima reduzida de acordo com as normas da Direção-Geral de Saúde e os planos de contingência devido à pandemia de covid-19, com a obrigatoriedade de uso de máscara.