A Câmara Municipal de Loulé efetuará a exposição

da votação pública das propostas concorrentes, para a construção do novo

edifício de Serviços de Saúde da cidade de Loulé, de 13 a 27 de junho.

A votação está relacionada com a

apresentação do projeto do novo edifício que será a sede do Agrupamento de Centros

de Saúde Algarve 1, Unidade de Saúde Familiar Lauroé, Unidade de Cuidados na

Comunidade Gentes de Loulé e Centro de Saúde Universitário.

As propostas serão submetidas a uma

votação pública, a qual poderá ser realizada no edifício da Câmara Municipal de

Loulé, junto do Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), no horário de funcionamento

dos serviços autárquicos.

Das cinco propostas entregues para o

concurso, apenas duas são apresentadas para avaliação final, devendo os

cidadãos escolher 3 da sua preferência através do boletim de voto, o qual será

depositado numa urna existente no local.

A votação pública é uma das etapas do processo de escolha e terá um peso de 5% na seleção final da proposta vencedora. Os resultados serão divulgados pela Câmara no seu website: www.cm-loule.pt