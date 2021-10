VRSA: CDU decide esta noite se integra executivo de Álvaro Araújo

Em vésperas da primeira reunião do executivo da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, onde serão distribuídos os cargos de vereador a tempo inteiro e os respetivos pelouros, está a ser aguardada com grande expectativa a decisão que sairá da reunião da CDU, desta noite.

Até agora, em função das duas reuniões anteriores, a balança está mais inclinada para a CDU não aceitar o cargo de vereador a tempo inteiro, com total autonomia e gabinete de apoio próprio que o novo presidente Álvaro Araújo(PS) oferece a Álvaro Leal (CDU) para garantir uma maioria no executivo.

Apesar de ter sido adiantado pela imprensa quais os pelouros que lhe seriam atribuídos, Álvaro Araújo afirmou ao nosso Jornal que se tratou de uma conclusão infundada do jornalista.

À margem do que pode vir a acontecer na reunião da concelhia do PCP, têm chegado até nós sinais de que muitos militantes, simpatizantes e eleitores da CDU veriam com bons olhos a integração de Álvaro Leal no executivo de Álvaro Araújo, como vereador a tempo inteiro, num quadro de um acordo que permitiria viabilizar o executivo, manter viva a CDU como uma força ativa e responsável, que coloca os interesses do concelho a cima dos interesses partidários.

Se a comissão política concelhia da CDU inviabilizar esta solução, há, segundo apurou o JA, uma forte possibilidade de Álvaro Leal decidir, a título pessoal, aceitar esse cargo, o que para alguns analistas poderá contribuir para o enfraquecimento do partido no concelho e a deserção de muitos jovens que Álvaro Leal trouxe para a CDU.

