VRSA celebra 34 anos de elevação a cidade com alunos do concelho

O executivo da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António celebrou esta sexta-feira, dia 11 de março, o 34.º aniversário de elevação a cidade com o habitual hastear das bandeiras e uma cerimónia simbólica com alunos do concelho.

Pelas 10:00, em frente ao edifício da autarquia e com vista para a Praça Marquês de Pombal, ao som do Hino Nacional e do Hino das Quatro Cidades, decorreu o habitual hastear das bandeiras acompanhado da Banda Filarmónica da Associação Cultural de VRSA.

O Hino das Quatro Cidades, também chamado de “O Caracol da Amizade”, que é a música oficial do projeto “À Descoberta das Quatro Cidades”, foi acompanhado pelas vozes de duas turmas do primeiro ciclo de Monte Gordo e de Vila Nova de Cacela, assinalando também a geminação com o Fundão, Marinha Grande e Montemor-o-Novo que também celebram esta data e acontecimento no mesmo dia.





Já no Centro Cultural António Aleixo, as crianças e os membros do executivo continuaram as celebrações deste dia, com uma pequena exposição com recordações de edições anteriores do projeto educativo “À Descoberta das Quatro Cidades” e um pequeno lanche para os alunos.

Nesse local, o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, destacou este “dia especial” e a geminação das quatro localidades que “permaneceram unidas como cidades irmãs”.

“À Descoberta das Quatro Cidades” nasceu em 1994 pelo professor Joaquim Luís Gouveia e trata-se de “um projeto interescolar, didático e inclusivo que tem como objetivo celebrar e difundir a história, a cultura e a gastronomia” das localidades.

“As diferenças tornaram-se aglutinadoras porque envolvem as comunidades escolares das quatro cidades, promovem o relacionamento dos alunos e a investigação sobre a história da sua cidade e das outras que compõem este projeto. Esta atividade tem sido relevante ao longo dos anos, porque contribuiu para uma maior difusão da história das cidades e suscitou nos estudantes a curiosidade por conhecer mais sobre a sua cidade e o património que é a sua referência”, acrescenta o autarca.

Ao longo de mais de 25 anos, este projeto “conseguiu promover um intercâmbio cultural entre os alunos do primeiro ciclo das escolas das quatro cidades” e “é um motivo de orgulho para todos nós, a forma como este projeto triunfou e está hoje materializada na criação de uma dinâmica nas quatro cidades com visitas culturais, passeios, trabalhos de intercâmbio, publicações de livros com histórias tradicionais dos quatro municípios e tantas outras atividades pedagógicas que ajudaram a desenvolver nos nossos alunos o gosto pela história”.

O presidente da autarquia, Álvaro Araújo



“Este projeto já cruzou gerações. Temos pais que assistem à integração dos filhos num projeto que eles próprios ajudaram a florescer. Isto é extraordinário e constitui uma grande vitória educativa”, conclui Álvaro Araújo.

As comemorações do projeto “À Descoberta das Quatro Cidades” deste ano seriam celebradas no Fundão, mas devido à pandemia de covid-19 os quatro municípios decidiram assinalar a data individualmente.